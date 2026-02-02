Размер шрифта
Медведев поднялся в рейтинге ATP после Australian Open

Теннисист Медведев прибавил одну позицию в рейтинге ATP после Australian Open
Edgar Su/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с 12-го на 11-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после выступления на Australian Open. Обновленная версия опубликована на сайте организации.

Серб Новак Джокович поднялся на третью строчку, сместив немца Александра Зверева. Лидерство сохранил за собой испанец Карлос Алькарас, а второе место занимает итальянец Янник Синнер. Представитель Казахстана Александр Бублик впервые в карьере вошел в топ-10 мирового рейтинга.

Медведев проиграл американцу Ленеру Тьену (29-я ракетка мира) в матче 1/8 финала Australian Open.

Встреча продолжалась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 4:6, 0:6, 3:6. Медведев совершил шесть эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт. На счету американца пять подач навылет, одна двойная ошибка и семь реализованных брейков из десяти возможных.

Медведев расстался по ходу прошлого сезона с Жилем Серварой, с которым работал еще с юниорского тура и под руководством Томаса Юханссона и Рохана Гетцке еще в 2025 году выиграл первый за полтора года титул.

Ранее первая ракетка России Мирра Андреева опустилась на пятое место в чемпионской гонке WTA.
 
