Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

На Украине прогнозируют похолодание до -26°C

В отдельных регионах Украины воздух в понедельник остынет до -26°C
Reuters

На Украине прогнозируют похолодание до -26°C. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского гидрометцентра.

Уточняется, что морозы продержатся около недели.

«Наиболее сильные морозы — до -26°C — ожидаются в Сумской и Житомирской областях на севере Украины. В Черниговской, Харьковской, Ровненской областях ожидается до -25°C, а в Киевской и Волынской областях похолодает до -24°C», — сказано в материале.

Почти вся территория Украины оказалась охвачена масштабными отключениями электроэнергии. Причиной коллапса стало синхронное отключение высоковольтных линий, связывающих энергосистемы Украины с Румынией и Молдавией, а также нарушение соединения между западной и центральной частями украинской энергосистемы. Ситуация привела к серьезным последствиям: в ряде городов, включая Киев, прекращено водоснабжение, отопление, и приостановлено движение метрополитена. Специалисты полагают, что для восстановления нормального функционирования энергосистемы потребуется не менее суток. Подробнее — в материале «Газеты.ru».

Ранее в Харькове остановили движение метро после ракетного удара.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!