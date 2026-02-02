На Украине прогнозируют похолодание до -26°C. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского гидрометцентра.

Уточняется, что морозы продержатся около недели.

«Наиболее сильные морозы — до -26°C — ожидаются в Сумской и Житомирской областях на севере Украины. В Черниговской, Харьковской, Ровненской областях ожидается до -25°C, а в Киевской и Волынской областях похолодает до -24°C», — сказано в материале.

Почти вся территория Украины оказалась охвачена масштабными отключениями электроэнергии. Причиной коллапса стало синхронное отключение высоковольтных линий, связывающих энергосистемы Украины с Румынией и Молдавией, а также нарушение соединения между западной и центральной частями украинской энергосистемы. Ситуация привела к серьезным последствиям: в ряде городов, включая Киев, прекращено водоснабжение, отопление, и приостановлено движение метрополитена. Специалисты полагают, что для восстановления нормального функционирования энергосистемы потребуется не менее суток. Подробнее — в материале «Газеты.ru».

Ранее в Харькове остановили движение метро после ракетного удара.