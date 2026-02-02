В Кремле рассказали, есть ли прямой канал связи ЕС с РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия остается открытой для диалога с Западом.

Таким образом он ответил на вопрос о том, есть ли прямой канал связи Евросоюза с Россией, а также об организации контактов президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«В настоящий момент ... какой-то конкретики организации контактов с Макроном нет, <...>, но сама по себе мысль о том, что необходимы каналы для диалога, ... здравая, и мы ее разделяем. <...> Давайте не забывать, что президент Путин неоднократно говорил, что мы остаемся открытыми для диалога. В настолько широком формате, насколько к этому готовы сами европейцы. Не мы были инициатором обнуления любых видов общения в любых форматах. Инициатором этого были европейцы», — пояснил Песков.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны Европы должны быть способны говорить с Россией напрямую.

По его словам, это необходимо для возможности отстаивания своих интересов, не перекладывая ответственность на кого-либо другого.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя планы французских властей отправить военный контингент на Украину, призвал президента Франции Эммануэля Макрона к восстановлению диалога с Россией.

Ранее в США предупредили Россию о «неожиданном ударе» ЕС.