Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В Кремле рассказали, есть ли прямой канал связи ЕС с РФ

Песков: Россия остается открытой к диалогу
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Россия остается открытой для диалога с Западом.

Таким образом он ответил на вопрос о том, есть ли прямой канал связи Евросоюза с Россией, а также об организации контактов президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«В настоящий момент ... какой-то конкретики организации контактов с Макроном нет, <...>, но сама по себе мысль о том, что необходимы каналы для диалога, ... здравая, и мы ее разделяем. <...> Давайте не забывать, что президент Путин неоднократно говорил, что мы остаемся открытыми для диалога. В настолько широком формате, насколько к этому готовы сами европейцы. Не мы были инициатором обнуления любых видов общения в любых форматах. Инициатором этого были европейцы», — пояснил Песков.

Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны Европы должны быть способны говорить с Россией напрямую.

По его словам, это необходимо для возможности отстаивания своих интересов, не перекладывая ответственность на кого-либо другого.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя планы французских властей отправить военный контингент на Украину, призвал президента Франции Эммануэля Макрона к восстановлению диалога с Россией.

Ранее в США предупредили Россию о «неожиданном ударе» ЕС.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!