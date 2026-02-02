Размер шрифта
Каллас рассказала, на что готов Киев ради прекращения огня

Каллас: Киев готов идти на очень сложные уступки ради мира
Johanna Geron/Reuters

Украина на переговорах об урегулировании конфликта готова идти «на сложные уступки». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на конференции по безопасности в Осло, пишет РИА Новости.

«Украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень сложные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы эта война прекратилась», — сказала Каллас.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что территориальный вопрос является самым сложным в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что его позиция по территориальным уступкам остается неизменной. В конце января он вновь заявил, что Украина не отдаст свои территории, и призвал стороны искать компромисс.

При этом газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц Еврокомиссии допустила, что Зеленский все-таки может пойти на территориальные уступки, если Украина вступит в ЕС.

Ранее экс-посол США допустил, что неонацисты ликвидируют Зеленского, если он уступит территории.
 
