Каллас рассказала, на что готов Киев ради прекращения огня

Украина на переговорах об урегулировании конфликта готова идти «на сложные уступки». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на конференции по безопасности в Осло, пишет РИА Новости.
«Украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень сложные уступки, на которые они готовы, потому что они действительно хотят, чтобы эта война прекратилась», — сказала Каллас.
До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что территориальный вопрос является самым сложным в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что его позиция по территориальным уступкам остается неизменной. В конце января он вновь заявил, что Украина не отдаст свои территории, и призвал стороны искать компромисс.
При этом газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц Еврокомиссии допустила, что Зеленский все-таки может пойти на территориальные уступки, если Украина вступит в ЕС.
Ранее экс-посол США допустил, что неонацисты ликвидируют Зеленского, если он уступит территории.