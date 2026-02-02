Размер шрифта
В Кремле оценили ход переговоров по Украине

Песков: в рамках переговоров по Украине по ряду вопросов сближения нет

В рамках переговоров по Украине по ряду вопросов сближение констатировать нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения - там еще сближения констатировать нельзя, к сожалению», — сказал представитель Кремля.

При этом он отметил, что по некоторым другим вопросам стороны приблизились к общему пониманию, так как имели место обсуждения и разговоры.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта.

Газета The New York Times сообщила, что новый раунд трехсторонних переговоров (РФ, США и Украина) по прекращению украинского конфликта был отложен на несколько дней «после неожиданной встречи» в эти выходные между российскими и американскими переговорщиками во Флориде. Речь о визите в Майами спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева. Принимавший в ней участие спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф назвал встречу продуктивной.

Ранее в Кремле не допустили встречи Путина и Зеленского на нейтральной территории.
 
