В Кремле не допускают встречи Путина и Зеленского на нейтральной территории

Контакты между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможны только в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Позиция, она остается нашей позицией, она достаточно последовательная. Мы сохраняем свою открытость для переговоров и вы видите, ведется работа по линии рабочих групп, мы это приветствуем и мы готовы дальше продолжать эту работу в интересах урегулирования на Украине», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, допускает ли российская сторона встречу на нейтральной территории.

Путин и Зеленский по очереди приглашали друг друга посетить свои столицы. Оба отказываются от этого.

Украинский президент сообщал, что готов к любому формату встречи, способному приблизить мир, но исключил площадки в России и Белоруссии. Он также подчеркнул, что готов обсуждать территориальные вопросы только с российским президентом.

Ранее Bloomberg сообщил, что Россия не видит больших шансов на прорыв в мирных переговорах.