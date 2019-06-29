МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Главное управление МЧС по городу Москве предупредило жителе столицы о резком ухудшении погодных условий. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что до 29 июня ожидается усиление северного ветра порывами 14-19 м/с.

МЧС предупредила москвичей не ставить машины на парковочные участки возле деревьев и у слабо укрепленных конструкций.

Также управление призвало людей быть внимательными и осторожными во время нахождения на улицах города.

Ранее сообщалось, что в Москву вернется осень.