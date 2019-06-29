МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
close
Главное управление МЧС по городу Москве предупредило жителе столицы о резком ухудшении погодных условий. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что до 29 июня ожидается усиление северного ветра порывами 14-19 м/с.
МЧС предупредила москвичей не ставить машины на парковочные участки возле деревьев и у слабо укрепленных конструкций.
Также управление призвало людей быть внимательными и осторожными во время нахождения на улицах города.
Ранее сообщалось, что в Москву вернется осень.