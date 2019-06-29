Житель Коврова устроил взрыв в квартире, есть жертвы

В управлении Следственного комитета (СК) по Владимирской области проинформировали о хлопке газа в жилом доме, расположенном в городе Ковров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что о произошедшем в одной из квартир третьего подъезда пятиэтажного дома № 1/2 по улице Зои Космодемьянской стало известно в 0.08. На кухне в квартире обнаружили вырванные соединительные шланги, подходящие к плите и водонагревательной колонке. Это стало причиной утечки газа.

«В качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия сына погибшего мужчины, который накануне выписался из специализированной клиники», — говорится в сообщении.

Уточняется, что произошедшее привело к пожару. В результате инцидента погиб глава семьи и его супруга, сын получил серьезные травмы. По данным ТАСС, с места происшествия с травмами и ожогами были госпитализированы сотрудники МЧС и полиции.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва в Вене стала, по предварительным данным, утечка газа.