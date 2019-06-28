В США отказались запрещать часть абортов

Верховный суд США отказался рассматривать запрос штата Алабамы о возвращении закона, который запрещал женщинам делать аборты после 15-й недели беременности. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, суд оставил в силе решение суда низшей инстанции.

Согласно ему, не был принят закон, по которому прерывание беременности во втором семестре путем «дилатации и эвакуации» считалось бы незаконным.

Суд посчитал, что данный закон нарушает право женщины на аборт. При этом подобная процедура для более поздних сроков запрещена на все территории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что в Алабаме запретили аборты.

Однако этот закон, который не делает исключений для случаев изнасилования и инцеста, также будут оспаривать.