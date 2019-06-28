Хозяин кафе напал на россиянку в Болгарии

В Болгарии хозяин кафе толкал и плевал в российскую туристку с детьми, сообщает Life.ru.

Этот инцидент произошел в городе Солнечный берег. Конфликт возник из-за того, что гражданка РФ с детьми зашла на огороженную территорию местного кафе, чтобы не выходить на проезжую часть.

Когда женщина с детьми проходила мимо этого кафе, то к ней подбежал мужчина, заявивший, что он владелец кафе, и начал угрожать и унижать туристку. Владелец кафе не реагировал на просьбу россиянки прекратить и разозлился еще больше, а затем начал хватать ее за руки и плевать в нее. Когда женщина попыталась пройти, мужчина продолжить преследовать ее и начал выкрикивать русофобские высказывания.

Позднее на помощь россиянке пришла ее подруга и попыталась на английском языке объясниться с мужчиной, на что он заявил, что не уважает русских и в свое заведение он пускает только украинцев.

Гражданка РФ обратилась с этим вопросом в консульство, они перенаправили заявление в местное отделение полиции.