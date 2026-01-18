Размер шрифта
В Минтрансе сообщили, что «Сапсан» могут запустить до Казани

Никитин: после ввода ВСМ изменится движение поездов «Сапсан» и «Аврора»
Максим Блинов/РИА Новости

Поезда «Сапсан» и «Аврора» после ввода в эксплуатацию первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в 2028 году будут перенаправлены на другие направления, возможно, до Казани. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС.

«Они пойдут на другие загруженные линии, может быть, до Казани. Рассмотрим и другие направления», — сказал министр.

8 января Никитин сообщил, что в 2026 году развернутся полномасштабные строительные работы на всем протяжении ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Специалисты сосредоточатся на завершении работ на пилотном участке от Зеленограда до Твери, где пройдет тестирование высокоскоростного поезда.

Движение по магистрали планируется открыть в 2028 году. Ожидается, что время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Поезда смогут развивать скорость до 400 км/ч. Общий бюджет проекта составляет 2,349 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что убыток РЖД превысил 4 млрд рублей.

