Общество

В центре Москвы локализовали пожар в жилом здании

МЧС: пожар на Татарской улице в Москве локализован 
Пожар в жилом здании на Татарской улице в Москве локализован. Об этом сообщило столичное управление МЧС России в Telegram-канале.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно вышли порядка 19 человек», — говорится в сообщении.

О пожаре сообщалось несколькими часами ранее. По предварительным данным, возгорание произошло между пятым этажом и чердаком. Огонь перекинулся на чердачные перекрытия здания. Ранг пожара был повышен до второго, наблюдалось открытое горение. Для жильцов дома организовали комфортный временный пункт размещения.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что движение по улице Татарская временно перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее в Лефортово произошел пожар из-за мусора в пятиэтажке.
 
