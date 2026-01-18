В центре Москвы локализовали пожар в жилом здании

Пожар в жилом здании на Татарской улице в Москве локализован. Об этом сообщило столичное управление МЧС России в Telegram-канале.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно вышли порядка 19 человек», — говорится в сообщении.

О пожаре сообщалось несколькими часами ранее. По предварительным данным, возгорание произошло между пятым этажом и чердаком. Огонь перекинулся на чердачные перекрытия здания. Ранг пожара был повышен до второго, наблюдалось открытое горение. Для жильцов дома организовали комфортный временный пункт размещения.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что движение по улице Татарская временно перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб. Водителей попросили выбирать пути объезда.

