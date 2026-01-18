Размер шрифта
«Это не топ-трансфер»: ветеран ЦСКА о переходе Баринова из «Локомотива»

Экс-игрок Гришин назвал переход Баринова в ЦСКА взаимовыгодным трансфером
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что переход Дмитрия Баринова из столичного «Локомотива» в армейскую команду пошел на пользу обоим клубам. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Нет, это не топ-трансфер, это такой переход, при котором ЦСКА решил задачу. Команде нужен был такой футболист, они нашли футболиста с российским паспортом, который неплохо смотрится в нашем чемпионате. Я давно говорил, что это взаимовыгодный трансфер, а «Локо» получил хорошие деньги за это», — заявил он.

13 января ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и в день перехода отправился вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее Баринов пообещал рассказать правду об уходе из «Локомотива».

