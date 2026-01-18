В китайских автомобилях Tank 300 найдена серьезная проблема

Shot: в кроссоверах Tank 300 не прогревается полностью салон из-за проблем с радиатором

В китайских автомобилях Tank 300 проблемы с радиатором: пока на переднем сидении страшная жара, на заднем пассажиры мёрзнут из-за лютого холода, сообщает Telegram-кана Shot Проверка.

«На массовую проблему жалуются жители холодных сибирских регионов. Китайские «танки» не справляются с морозами и не прогревают салон полностью. Из-за неравномерного климата — на передних сидениях печёт, а на задних в этот же момент сильно холодно. Поездка превращается в настоящую пытку», — сообщает канал.

Чтобы решить проблемы с температурой в салоне, владельцы «танков» советуют настроить поток теплого воздуха на водителя и при этом закрывать воздуходувы спереди, чтобы усилить обдув задних пассажирских мест.

Кроме того, водителям каждый месяц приходится промывать печь и заменять антифриз, который улетучивается буквально на глазах. Чаще всего на такую проблему жалуются владельцы машин, ввезённых из Китая напрямую.

До этого владельцы китайских автомобилей из сибирских регионов пожаловались, на то, что не могут завести свои машины из-за проблемы с глушителем — технологическое отверстие для слива конденсата не справляется с выводом жидкости.

Отмечается, что трубы в некоторых машинах промерзают полностью. Все из-за того, что водители оставляют машину на автозапуске на несколько суток и не пользуются ею.

При каждом запуске и прогреве накапливается много конденсата — холостые обороты двигателя не позволяют выгнать лишнюю влагу. Тогда труба замерзает, и машина перестает заводиться.

По данным экспертов, самый надежный способ справиться с проблемой — хранить автомобиль в теплом боксе.

Ранее правозащитник Похмелкин заявил, что китайские авто разваливаются через год.