Общество

В Кургане 14-летняя девочка разбилась, выпав из окна 19-го этажа

В Кургане 14-летняя девочка упала с высоты 19-го этажа и не выжила
Telegram-канал «ЧП Курган»

В Кургане 14-летняя девушка выпала из окна многоэтажного дома. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Курган».

Несчастный случай произошел в субботу, 17 января, в жилом районе Заозерный.

«По предварительным данным, девушка выпала из окна квартиры на 19-м этаже», — говорится в сообщении.

В результате падения с большой высоты школьница получила несовместимые с жизнью травмы.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента. О причинах случившегося пока не сообщается.

На этой неделе 12-летняя девочка выпала из окна 25-го этажа в Люберцах. Ребенок спикировал с высоты и, предварительно, приземлился в сугроб. Как полагают специалисты, школьница упала на область таза, что помогло смягчить удар. Девочку нашли около дома, после чего вызвали скорую помощь. Медики направили пострадавшую в стационар, ее состояние оценили как стабильное.

Ранее в Перми врачи спасли женщину 16-й неделе беременности, выпавшую из окна и сломавшую таз. 

