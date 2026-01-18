В Москве глыба льда упала на женщину с коляской

В Москве льдина упала с 20-го этажа на женщину с коляской

Глыба льда упала на женщину с коляской в Москве. Видео опубликовал Telegram-канал «Мослента».

На видео, которое сняли очевидцы, видны последствия падения ледяной глыбы: она разлетелась на куски. Прохожие сразу же бросились на помощь женщине, вынули ребенка из коляски и отнесли его в помещение аптеки. Там ребенка осмотрели — малыш не пострадал.

Как сообщает источник, льдина прилетела с высоты примерно 20-го этажа.

До этого сообщалось, что в Москве на мужчину едва не упала оконная рама. Неизвестно, чем бы все могло закончиться, если за несколько секунд до этого он не вернулся к двери подъезда, из которого выходил, чтобы придержать дверь для идущей навстречу женщины.

Несколькими днями ранее в Краснодаре мужчину госпитализировали после того, как на него упала льдина.

Ранее в Перми на школьника упал лед с кровли дома.