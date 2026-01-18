Орбан принял приглашение войти в «Совет мира» по сектору Газа

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласили войти в состав Совета мира для Газы, создаваемого президентом США Дональдом Трампом для надзора за восстановлением анклава. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, передает Bloomberg.

«Он польщен приглашением и, естественно, примет участие в работе совета», — сказал Сийярто в интервью радиостанции «Кошут».

Президент США пригласил нескольких мировых лидеров, в том числе президента Аргентины Хавьера Милеи и президента Канады Марка Карни, войти в состав группы, которая будет сформирована под эгидой более широкого Совета мира.

В январе Трамп официально объявил о создании «Совета мира» (Board of Peace) — международного органа, который будет контролировать восстановление анклава и работу временной палестинской администрации. Желающим получить статус постоянного члена Совета с правом голоса политик предложил внести взнос в размере $1 млрд. Эти средства планируется направить на восстановление инфраструктуры Газы.

