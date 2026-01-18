Размер шрифта
В Подмосковье 4 тысячи человек остались без отопления

Baza: в Чехове из-за аварии 4 тысячи человек остались без отопления
В подмосковном городе Чехов из-за аварии на подстанции без отопления и горячей воды остались 4 тысячи человек. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, на теплосети в ЦТП‑9 произошел прорыв трубы. В результате 122 дома остались без тепла и горячей воды, следует из материала.

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин сообщил в своем Telegram-канале, что бригада «Теплосети» уже устраняет утечку. По его словам, в работах задействовали шесть человек и три единицы техники. Ожидается, что восстановление поврежденного участка займет более пяти часов.

«Жителям... мы дополнительно доставляем обогреватели и устанавливаем тепловые пушки в подъездах. Еще раз приношу наши извинения за сложившуюся ситуацию и благодарю все службы за помощь, а жителе за терпение и понимание», — написал Собакин.

16 января город Сегежа в республике Карелия остался без электричества и водоснабжения. Глава Сегежского муниципального округа Рашид Бескембиров рассказал, что отключение света произошло из-за неполадок оборудования. Электроснабжение восстановили в 2:15 (совпадает с мск), затем в течение двух часов была возобновлена подача воды.

Ранее более 140 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества.

