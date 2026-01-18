Размер шрифта
Армия

Российские военные уничтожили четыре блиндажа ВСУ под Константиновкой

Минобороны: ВС России уничтожили четыре блиндажа ВСУ под Константиновкой
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В районе Константиновки в Донецкой народной республике артиллеристами 6-й мотострелковой дивизии были уничтожены четыре блиндажа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Точными попаданиями из 152-мм орудия «Мста-Б» все четыре блиндажа с живой силой противника были уничтожены», — отмечается в сообщении.

Кроме того, операторам беспилотных систем удалось обнаружить и уничтожить автомобиль противника в населенном пункте Константиновка. В том же районе российские бойцы нанесли поражение двум наблюдательным постам противника вместе с живой силой.

Как отметили в военном ведомстве, на северском направлении артиллеристы Южной группировки уничтожили украинскую гаубицу Д-20.

До этого стало известно, что российские Вооруженные силы нанесли удары по предприятиям на Украине, где собирают беспилотные летательные аппараты дальнего действия, а также по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии.

Удары также были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах зоны спецоперации.

Ранее Марочко рассказал о ежедневных контратаках ВСУ у Константиновки.

