В Москве в пятницу ожидается до +18°С

В Москве в пятницу, 28 июня, ожидается до +18°С. Об этом сообщает на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, погода в столице будет осенняя. Город окутают облака, пройдут сильные дожди, а местами и гроза.

Днем температура воздуха будет варьироваться от 16°С до 19°С, а ночью от 9°С до 11°С.

Ветер будет южный до 18 м/с. Давление — 729 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что более 60 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы.