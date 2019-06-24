В здании управы Басманного района нашли тело

В Москве в здании управы Басманного района было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источник в Следственном комитете.

По его словам, труп обнаружили в подвале.

Уточняется, что найденный мертвым мужчина оказался бездомным.

По предварительным данным, он умер пару дней назад. Причем на его теле не обнаружены признаки насильственной смерти.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что бездомная облила посетителей бара соляной кислотой.