Названы главные черты советского времени

Забота государства о простых людях – главная характерная черта советской эпохи, считает 59% россиян. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно опросу «Левада-центра», другие положительны черты СССР – это отсутствие межнациональных конфликта – 46%, успешное развитие экономики и отсутствие безработицы – 43%.

39% уверены, что в советское время было постоянное улучшение жизни людей, а 31% респондентов считают, что культура и наука во времена СССР занимали первые позиции в мире.

Однако у каждого четвертого россиянина (24%) жизнь в Советском союзе ассоциируется с дефицитом и очередями. По мнению 17%, отрицательное явление СССР – это изоляция страны от внешнего мира и невозможность выехать за рубеж.

Ранее сообщалось, что уровень одобрения Сталина среди россиян побил исторический максимум.