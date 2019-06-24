Лишение россиян бюджетных мест в вузах прояснили в Госдуме

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что количество бюджетных мест в вузах не сократится, передает РИА «Новости».

По его словам, растет число выпускников из-за изменения демографии.

«На самом деле, количество бюджетных мест не сократится», — заявил Никонов.

По его словам, чтобы избежать недоступности бюджетных мест необходимо изменить формулу Закона об образовании.

Сейчас в формулировке сказано, что на 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах.

Никонов пообещал, что эту цифру увеличат.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в России к 2024 году количество бюджетных мест в вузах сократится на 25%. Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, число абитуриентов к указанному году станет больше на 15%.