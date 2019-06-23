Известна личность устроившего перестрелку у резиденции Кадырова
В Грозном опознали боевика, который устроил перестрелку и ранил сотрудника ДПС. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Выяснилось, что боевиком был 21-летний Барзаев Ахмед.
По данным канала, молодой человек остановился возле министерства строительства и подошел к сотруднику ДПС с ножом. Он пырнул его в затылок и плечо, после чего попытался скрыться, но его ликвидировал проезжавший мимо сотрудник Росгвардии.
Как отмечается, злоумышленник успел ранить также и сотрудника Росгвардии из ружья в живот.
Ранее стали известны подробности стрельбы возле резиденции Кадырова.