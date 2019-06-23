Самолет Ан-2 рухнул на Украине

На Украине в Полтавской области самолет АН-2 совершил аварийную посадку в поле и загорелся. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что это произошло в 10 утра вблизи села Млины Лохвицкого района. Возгорание было ликвидировано к 11 часам.

Кроме того, в результате пострадали два члена экипажа. Они получили незначительные травмы, с которыми уже доставлены в больницу. Летчики совершили прыжок из кабины самолета во время совершения аварийной посадки.

По данным нацполиции Полтавщины, полностью выгоревшее воздушное судно принадлежало одной из местных агрофирм.

На мести происшествия работают следователи. Решается вопрос о возбуэжении уголовного производства.

Ранее сообщалось, что самолет вылил химикаты на дома и огороды жителей Кубани.