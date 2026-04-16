Посол назвал условие для возобновления диалога Финляндии и России

Посол Кузнецов: Финляндии при готовности к диалогу надо будет учесть интересы РФ

Финляндия при желании восстановить отношения с Россией должна будет учесть ее интересы. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил посол Москвы в Хельсинки Павел Кузнецов.

Он обратил внимание, что именно Финляндия инициировала разрыв всех связей с Россией. Несмотря на это, Москва готова рассматривать конструктивные предложения Хельсинки по возобновлению взаимодействия.

«Но, понятно, при безусловном учете российских национальных интересов», — подчеркнул дипломат.

По словам Кузнецова, в данный момент «мяч» находится на стороне Финляндии.

Как сказал посол, в последнее время в финском обществе наблюдаются «некоторые признаки осознания» безальтернативности восстановления диалога с Россией. Однако эта тенденция пока не коснулась руководства республики, отметил он.

«Со своей стороны, мы всегда выступали и выступаем за развитие с нашими соседями прагматичных отношений взаимовыгодного сотрудничества, основанных на взаимном уважении», — добавил дипломат.

24 марта профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндия на фоне энергетического кризиса должна восстановить связи с Россией, в противном случае она уничтожит саму себя. Эксперт предупредил, что от решения нынешних властей республики зависит ее политическое наследие.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил о приближении переломного момента для отношений Европы и России.