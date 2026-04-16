Анна Винник раскрыла редкий диагноз 2-летнего сына

Жена Олега Винника сообщила, что у их сына выявили редкую генетическую болезнь

У двухлетнего сына композитора и певца Олега Винника обнаружили редкое генетическое заболевание. Об этом рассказала жена артиста Анна Винник в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, ее «материнское сердце давно чувствовало что-то неладное», но врачи не могли до полутора лет сказать ничего конкретного из-за различий в развитии детей.

«У меня было экстренное кесарево, при родах была гипоксия, многие врачи ссылались на гипотонус. Это не лечится. Это особенность нашего ребенка. Есть вероятность, что со временем это будет больше заметно», — рассказала Винник.

Она добавила, что у ее сына выявили проблемы с развитием мышц.

До этого 21-летний внебрачный сын артиста и экс-губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова Даниил впервые рассказал о врожденной болезни. По словам Даниила, у него выявили врожденную патологию сердца — гипертрофию левого желудочка (увеличенные стенки сердца).

