Названы главные причины увольнений россиян в 2026 году

Одной из главных причин увольнений в 2026 году стала профессиональная негибкость, заявил «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Речь идет прежде всего о нежелании осваивать новые инструменты, включая нейросети и сервисы автоматизации. Сотрудник, который продолжает выполнять задачи по старым схемам и тратит на это в разы больше времени, чем коллеги, становится для работодателя менее ценным. Кроме того, компании стали чаще следить за тем, насколько человек реально вовлечен в работу в гибридном формате. Попытки имитировать занятость все сложнее скрыть из-за цифровых систем контроля. При этом формальные сокращения штата нередко уступают место другой практике: сотрудникам ставят четкие KPI, а их невыполнение становится основанием для расторжения договора», — отметил Трепольский.

По его словам, отдельное внимание работодатели уделяют цифровой безопасности и публичной лояльности: использование личных незащищенных мессенджеров для передачи рабочих документов может обернуться серьезными последствиями. Не менее болезненно бизнес реагирует и на негативные высказывания о компании в соцсетях или профессиональных чатах, поскольку это воспринимается как репутационный риск, добавил эксперт.

Наиболее уязвимыми сейчас выглядят три категории работников, считает Трепольский. Первая — средний менеджмент в ретейле и банковской сфере, где автоматизация постепенно вытесняет часть управленческих функций, сказал финансист. Вторая — junior-специалисты в креативных индустриях и IT, поскольку часть их задач уже забирают на себя ИИ-инструменты, добавил эксперт. Третья категория — административный бэк-офис, где спрос на линейный персонал снижается из-за развития электронного документооборота и автоматизированных систем учета, подчеркнул Трепольский.

Он сказал, что ставка только на скорость и цифровые навыки может быть для компаний рискованной. По мнению финансиста, лояльность, опыт и знание внутренних процессов остаются важным активом, который нельзя полностью заменить алгоритмами. Если бизнес начнет избавляться от сотрудников со стажем только ради моментальной оптимизации, он рискует потерять институциональную память и устойчивость процессов, уверен Трепольский.

По его словам, наиболее сильной стратегией в 2026 году остается не замена опытных работников технологиями, а их дообучение: сотрудник, который хорошо знает отрасль и умеет использовать новые инструменты, для компании зачастую оказывается ценнее, чем более молодой специалист без глубокого понимания специфики бизнеса.

«В то же время реальными основаниями для увольнения остаются не возраст или стаж сами по себе, а деструктивное поведение и системный отказ развиваться. В условиях высокой нагрузки и постоянных изменений работодатели особенно болезненно воспринимают токсичность в коллективе и принципиальное неприятие новых рабочих подходов», — заключил Трепольский.

