Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Стало известно о педагоге, закрывшей собой детей при стрельбе в турецкой школе

Ahaber: учительница в школе Кахраманмараша защищала детей во время стрельбы
Murad Sezer/Reuters

Учительница Айла Кара, работавшая в подвергшейся нападению школе в турецком городе Кахраманмараш, закрыла собой детей. Об этом сообщил телеканал Ahaber.

«[Женщина] защищала учеников от стрелявшего», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что педагог получил несовместимые с жизнью ранения.

ЧП в Кахраманмараше на юго-востоке Турции произошло 15 апреля. Восьмиклассник, имевший при себе пять пистолетов и семь магазинов, ворвался в местную среднюю школу и открыл огонь. Как писали СМИ, юноша использовал оружие своего отца — бывшего сотрудника полиции. Подросток напал на два класса. По последним данным, в результате стрельбы в образовательном учреждении не выжили девять человек. Еще 13 пострадавших в данный момент находятся в больницах, шестерых из них поместили в отделение интенсивной терапии.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил о введении запрета на публикацию в СМИ неофициальной информации, касающейся данной трагедии. Он пояснил, что мера была принята в интересах следствия.

Ранее юноша с ружьем совершил нападение на школу в турецком городе Сиверек.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!