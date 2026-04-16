Стало известно о педагоге, закрывшей собой детей при стрельбе в турецкой школе

Ahaber: учительница в школе Кахраманмараша защищала детей во время стрельбы

Учительница Айла Кара, работавшая в подвергшейся нападению школе в турецком городе Кахраманмараш, закрыла собой детей. Об этом сообщил телеканал Ahaber.

«[Женщина] защищала учеников от стрелявшего», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что педагог получил несовместимые с жизнью ранения.

ЧП в Кахраманмараше на юго-востоке Турции произошло 15 апреля. Восьмиклассник, имевший при себе пять пистолетов и семь магазинов, ворвался в местную среднюю школу и открыл огонь. Как писали СМИ, юноша использовал оружие своего отца — бывшего сотрудника полиции. Подросток напал на два класса. По последним данным, в результате стрельбы в образовательном учреждении не выжили девять человек. Еще 13 пострадавших в данный момент находятся в больницах, шестерых из них поместили в отделение интенсивной терапии.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил о введении запрета на публикацию в СМИ неофициальной информации, касающейся данной трагедии. Он пояснил, что мера была принята в интересах следствия.

Ранее юноша с ружьем совершил нападение на школу в турецком городе Сиверек.