Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

«Из одного стресса в другой»: россияне стали покупать еще больше «таблеток счастья»

«Известия»: в начале года продажи антидепрессантов в России выросли на 22%
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

С января по март этого года продажи антидепрессантов в России выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов уточнил, что если в прошлом году за указанный период продали 23,4 млн упаковок «таблеток счастья», то в этом году это количество увеличилось на 6,4 млн.

Врач-психиатр Игорь Лазарев объяснил этот рост тем, что россияне стали чаще обращаться к врачам, чья помощь стала более доступной. Кроме того, последние шесть лет граждане «проходят из одного стресса в другой».

В статье говорится и о росте продаж нейролептиков, которые выписывают в случае серьезных психических расстройств, и транквилизаторов, предназначенных для снятия эмоционального напряжения и тревоги.

Накануне депутат Госдумы Каплан Панеш предложил бесплатно лечить россиян с хронической мигренью. По его словам, миллионы россиян не могут получить лекарства от тяжелых форм головной боли из-за их высокой стоимости.

Ранее психотерапевт рассказал, когда назначают антидепрессанты детям.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!