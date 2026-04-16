«Из одного стресса в другой»: россияне стали покупать еще больше «таблеток счастья»

«Известия»: в начале года продажи антидепрессантов в России выросли на 22%

С января по март этого года продажи антидепрессантов в России выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов уточнил, что если в прошлом году за указанный период продали 23,4 млн упаковок «таблеток счастья», то в этом году это количество увеличилось на 6,4 млн.

Врач-психиатр Игорь Лазарев объяснил этот рост тем, что россияне стали чаще обращаться к врачам, чья помощь стала более доступной. Кроме того, последние шесть лет граждане «проходят из одного стресса в другой».

В статье говорится и о росте продаж нейролептиков, которые выписывают в случае серьезных психических расстройств, и транквилизаторов, предназначенных для снятия эмоционального напряжения и тревоги.

Накануне депутат Госдумы Каплан Панеш предложил бесплатно лечить россиян с хронической мигренью. По его словам, миллионы россиян не могут получить лекарства от тяжелых форм головной боли из-за их высокой стоимости.

Ранее психотерапевт рассказал, когда назначают антидепрессанты детям.