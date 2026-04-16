Россиянам рассказали, как вдвое сократить траты на мобильную связь

Россияне могут сократить расходы на мобильную связь в ряде случаев в два раза без отказа от привычного комфорта, если пересмотрят набор подключенных услуг, тариф и схему оплаты. Такой подход можно назвать «умной экономией»: речь идет не просто о снижении трат, а о том, чтобы платить меньше без ухудшения качества жизни, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Размер экономии в каждом случае будет разным и зависит от текущего тарифа, числа лишних услуг и доступных предложений на рынке. Ежемесячные расходы на мобильную связь в некоторых случаях можно сократить в два — два с половиной раза. Прежде всего стоит проверить, какие услуги подключены к номеру. Нередко там остаются старые опции, которыми человек давно не пользуется, но абонентская плата за них продолжает списываться каждый день или каждый месяц. Отключение таких услуг позволяет быстро убрать лишние расходы», — отметил Балынин.

По его словам, еще один способ сэкономить — оценить, насколько тариф соответствует реальным потребностям. Например, в пакет может входить 500 минут и 300 СМС в месяц, хотя абонент тратит лишь малую часть этого объема, сказал эксперт. По его словам, в таком случае есть смысл перейти на более дешевый тариф с меньшим пакетом услуг. Это особенно актуально сейчас, когда значительная часть общения давно ушла в мессенджеры, где можно бесплатно обмениваться сообщениями и звонить, считает экономист.

Он призвал уделить отдельное внимание платежной дисциплине: у некоторых операторов неиспользованные остатки минут, гигабайтов или СМС переносятся на следующий месяц, но только при своевременной оплате. Если же платеж просрочен, пакет может не подключиться, и тогда связь начинает тарифицироваться поштучно, а это обычно обходится заметно дороже, предупредил Балынин.

Он сказал, что нужно помнить и о номерах, которыми человек почти не пользуется: если по номеру долго нет платных действий, оператор через определенный срок, часто примерно через 90 дней, может начать списывать абонентскую плату.

По словам экономиста, сэкономить позволяют также семейные тарифы: если несколько членов семьи пользуются услугами одного оператора, общий пакет нередко обходится дешевле, чем отдельные тарифы для каждого. Обычно такие предложения позволяют гибко распределять минуты, СМС и интернет внутри семьи, пояснил Балынин. Аналогичный принцип действует и при подключении мобильной связи вместе с домашним интернетом: в ряде случаев это дает скидку до 30%, а иногда и больше, констатировал эксперт.

Он посоветовал россиянам следить за предложениями на рынке: для новых клиентов операторы часто запускают акционные тарифы со скидками, бонусами или даже зачислением средств на счет, которых хватает на оплату связи в течение нескольких месяцев. Особенно выгодными такие предложения бывают для тех, кто много разговаривает или активно пользуется мобильным интернетом, заключил Балынин.

