Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

Россиянам рассказали, как вдвое сократить траты на мобильную связь

Shutterstock/Olezzo

Россияне могут сократить расходы на мобильную связь в ряде случаев в два раза без отказа от привычного комфорта, если пересмотрят набор подключенных услуг, тариф и схему оплаты. Такой подход можно назвать «умной экономией»: речь идет не просто о снижении трат, а о том, чтобы платить меньше без ухудшения качества жизни, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Размер экономии в каждом случае будет разным и зависит от текущего тарифа, числа лишних услуг и доступных предложений на рынке. Ежемесячные расходы на мобильную связь в некоторых случаях можно сократить в два — два с половиной раза. Прежде всего стоит проверить, какие услуги подключены к номеру. Нередко там остаются старые опции, которыми человек давно не пользуется, но абонентская плата за них продолжает списываться каждый день или каждый месяц. Отключение таких услуг позволяет быстро убрать лишние расходы», — отметил Балынин.

По его словам, еще один способ сэкономить — оценить, насколько тариф соответствует реальным потребностям. Например, в пакет может входить 500 минут и 300 СМС в месяц, хотя абонент тратит лишь малую часть этого объема, сказал эксперт. По его словам, в таком случае есть смысл перейти на более дешевый тариф с меньшим пакетом услуг. Это особенно актуально сейчас, когда значительная часть общения давно ушла в мессенджеры, где можно бесплатно обмениваться сообщениями и звонить, считает экономист.

Он призвал уделить отдельное внимание платежной дисциплине: у некоторых операторов неиспользованные остатки минут, гигабайтов или СМС переносятся на следующий месяц, но только при своевременной оплате. Если же платеж просрочен, пакет может не подключиться, и тогда связь начинает тарифицироваться поштучно, а это обычно обходится заметно дороже, предупредил Балынин.

Он сказал, что нужно помнить и о номерах, которыми человек почти не пользуется: если по номеру долго нет платных действий, оператор через определенный срок, часто примерно через 90 дней, может начать списывать абонентскую плату.

По словам экономиста, сэкономить позволяют также семейные тарифы: если несколько членов семьи пользуются услугами одного оператора, общий пакет нередко обходится дешевле, чем отдельные тарифы для каждого. Обычно такие предложения позволяют гибко распределять минуты, СМС и интернет внутри семьи, пояснил Балынин. Аналогичный принцип действует и при подключении мобильной связи вместе с домашним интернетом: в ряде случаев это дает скидку до 30%, а иногда и больше, констатировал эксперт.

Он посоветовал россиянам следить за предложениями на рынке: для новых клиентов операторы часто запускают акционные тарифы со скидками, бонусами или даже зачислением средств на счет, которых хватает на оплату связи в течение нескольких месяцев. Особенно выгодными такие предложения бывают для тех, кто много разговаривает или активно пользуется мобильным интернетом, заключил Балынин.

Ранее россиян предупредили о подорожании мобильной связи и домашнего интернета.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!