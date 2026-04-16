СМИ сообщили о скором прекращении огня в Ливане

FT: режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу на этой неделе

Прекращение огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделе. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета Financial Times (FT).

По сведениям собеседников издания, боевые действия, скорее всего, прекратятся после того, как израильские войска установят контроль над пограничным ливанским городом Бинт-Джбейлем. Израиль прекратит удары по территории Ливана, но при этом будет выводить войска из республики.

Источники в ливанском правительстве сообщили, что продолжительность перемирия, предположительно, будет увязана с режимом прекращения огня, который сейчас действует между США и Ираном. Ранее официальные лица в Вашингтоне и Тель-Авиве утверждали, что прекращение ударов по Ливану не содержится в американо-иранском соглашении. В свою очередь, в Иране и Пакистанe, который выступает посредником в переговорах, заявили об обратном.

По словам высокопоставленного чиновника американской администрации, хотя прекращение огня в Ливане и не является частью мирных переговоров с Ираном, президент США Дональд Трамп приветствовал бы прекращение боевых действий в республике как часть мирного соглашения. Он пояснил, что Соединенные Штаты сосредоточены на укреплении доверия между Израилем и Ливаном, чтобы создать возможности для заключения мирного соглашения.

14 апреля представитель американского Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что США, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры.

9 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил в связи с прекращением огня в регионе, что Москва с самого начала конфликта в Иране говорила о необходимости скорейшего перевода эскалации в мирное русло.

Ранее США пообещали Ливану финансовую помощь в случае успешных переговоров с Израилем.