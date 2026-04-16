В России ввели новые условия и порядок оформления больничных

Минздрав утвердил новые правила оформления больничных листов
В России утверждены обновленные условия и порядок формирования больничных листов. Об этом со ссылкой на документ министерства здравоохранения РФ сообщает РИА Новости.

Согласно новым правилам, родитель в период отпуска по уходу за ребенком сможет сохранить право на пособие, если он в этот период работает у другого страхователя. Это предоставляет больше возможностей совмещать декрет с подработкой в других организациях, не рискуя потерять страховое обеспечение.

Листок нетрудоспособности также смогут получать и самозанятые граждане.

14 апреля врач-хирург Фуад Сейфуллаев заявил, что россияне часто откладывают проверку здоровья и проведение операций из-за страха перед начальством и рабочих дедлайнов, однако, это может привести к трагическим последствиям. Он подчеркнул, что руководители должны заботиться о здоровье сотрудников, чтобы избежать внезапных больничных и дорогого лечения.

Ранее в Минтруде пояснили, можно ли уволить сотрудника на больничном.

 
