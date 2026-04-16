В России резко возросло число уголовных дел против молодежи 18–22 лет

В последние месяцы отмечается тревожная тенденция: растет число уголовных дел, фигурантами которых становятся лица в возрасте от 18 до 22 лет, рассказал «Газете.Ru» адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской Торгово-промышленной палате Альберт Халеян.

Он отметил, что это молодые люди, которые еще не имеют устойчивого критического мышления в стрессовых ситуациях, но уже являются дееспособными и, следовательно, подлежат полной уголовной ответственности.

Эксперт отмечает, что схема действий злоумышленников, вопреки распространенному мнению, не является хаотичной. Это строго выстроенный процесс, основанный на манипуляции правосознанием.

Первый этап всегда стандартен: поступают звонки или сообщения через мессенджеры либо через обычную сотовую связь. На начальной стадии часто используются методы «грубой» ловли — ссылки, стандартные фразы о безопасности счета, доставке, задолженностях ЖКУ, налогах и др. Однако если жертва проявляет тревогу или отвечает, в дело вступает следующий. Адвокат рассказывает: «Молодому человеку звонят якобы сотрудники правоохранительных органов, чаще всего представляются сотрудниками ФСБ. В последнее время участились случаи видеозвонков, где преступники используют технологии искусственного интеллекта (поддельная форма, размытые изображения гербов, имитация служебных помещений)».

Эксперт продолжает: «Ключевой элемент юридической ловушки — убеждение в том, что молодой человек уже «взаимодействовал с мошенниками» и в отношении него будет возбуждено уголовное дело за соучастие. Для несовершеннолетнего или человека 18–20 лет, только входящего во взрослую жизнь, угроза судимости является критическим стрессором». Ему предлагают «реабилитироваться» и стать внештатным сотрудником, по сути, перевербовывают.

Важно понимать, что реальные сотрудники силовых структур никогда так себя вести не будут.

«Далее наступает этап тотального контроля. С жертвой устанавливается постоянная связь, которая полностью блокирует способность к самостоятельному анализу. Молодого человека держат в эмоциональном напряжении часами, лишая сна и возможности посоветоваться с родными. Потеря связи с реальностью приводит к тому, что он выполняет любые инструкции, от поджога до изготовления СВУ и совершения террористических актов», — поделился адвокат.

Правовые последствия этого для исполнителя трагичны и необратимы. Следствие и суд, как правило, не делают скидку на то, что подростком манипулировали удаленно. В зависимости от состава преступления квалификация идет по статьям о терроризме, госизмене, диверсии, умышленном уничтожении имущества либо незаконном обороте взрывчатых веществ и наркотиков. Максимальные санкции, которые могут быть применены к молодым людям, — вплоть до пожизненного лишения свободы. Ссылки на обман редко смягчают приговор кардинально, если действия повлекли реальный вред.

Что делать? Меры здесь лежат в плоскости профилактики. Родителям и близким необходимо установить с детьми (даже если формально это уже совершеннолетние люди) правило «информационного фильтра». Если ребенок замыкается, перестает выходить на связь, его телефонные разговоры длятся часами, а на просьбы прокомментировать ситуацию он отвечает агрессией или испугом — это повод для немедленного вмешательства.

«Необходимо проговаривать вслух простую истину, что ни один сотрудник правоохранительных органов не решает оперативные задачи через мессенджеры, телефонную связь с привлечением случайных граждан. При первом же поступлении подобных звонков, особенно если они касаются якобы «оформляемого дела», следует прекратить разговор и самостоятельно набрать номер 102 или 112. Время в таких ситуациях работает против жертвы. Только незамедлительное информирование органов или обращение к адвокату может прервать цепочку манипуляции и спасти молодого человека от содеянного, за которое ему придется отвечать по закону как взрослому», — заключает адвокат Халеян.

