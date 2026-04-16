Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

В США потребовали от Пентагона опубликовать почти полсотни видео с НЛО

Конгрессвумен Луна обвинила Пентагон в сокрытии правды об НЛО и инопланетянах
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член нижней палаты конгресса США Анна Паулина Луна обвинила Пентагон в сокрытии правды об НЛО и якобы имеющейся инопланетной активности в районе военных баз. Об этом пишет Daily Star.

По словам парламентария, министерство обороны должно было до 14 апреля обнародовать почти полсотни видеозаписей с НЛО. Она напомнила, что в начале месяца дала главе ведомства Питу Хегсету прямой приказ опубликовать соответствующие кадры. Однако в Пентагоне проигнорировали это требование.

«Похоже, кто-то просто не передал письмо в соответствующую инстанцию», — отметила Луна.

Она обратила внимание, что президент Соединенных Штатов санкционировал публикацию секретных материалов, но министерство обороны никак не отреагировало.

Как говорится в материале, десятки имеющихся у Пентагона записей являются «священным Граалем» для людей, исследующих НЛО и поддерживающих теорию контакта с инопланетянами. Считается, что на видео запечатлено большое количество неопознанных летающих объектов в небе над акваториями Восточно-Китайского и Афганистанского морей, а также Персидского залива.

Луна подчеркнула, что американцы хотят, чтобы военное ведомство рассекретило данные об НЛО. Также она добавила, что национальная безопасность страны находится под угрозой из-за отсутствия прозрачности в отношениях между Пентагоном и конгрессом.

Ранее конгрессмен Тим Берчетт объяснил, почему Вашингтон не раскрывает тайны НЛО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
