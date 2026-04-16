Названа самая главная причина рака шейки матки

Врач Таранов: до 60% случаев рака шейки матки вызваны ВПЧ 16 типа
Вирус папилломы человека преимущественно передается половым путем и в определенных ситуациях может способствовать развитию рака. Наиболее опасными и канцерогенными являются вирусы 16 и 18 типов: на их долю приходится 60 и 15% случаев рака шейки матки, рассказал «Газете.Ru» гинеколог-хирург, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета Владислав Таранов.

«Наиболее часто встречающейся злокачественной патологией является ВПЧ-ассоциированный рак шейки матки. При этом ВПЧ может приводить и к раку анальной области, вульвы, влагалища, слизистой рта и гортани, а у мужчин и полового члена. Существует около 100 различных подтипов вируса папилломы человека, различающихся по степени онкогенности. Наиболее опасными и канцерогенными являются вирусы 16 и 18 типов: на их долю приходится 60 и 15% случаев рака шейки матки. Течение рака шейки матки во многих случаях крайне агрессивное и характеризуется стремительным распространением», — заметил врач.

Если обнаружен положительный тест на ВПЧ, то это еще не говорит о наличии рака шейки матки. Низкоонкогенные типы вируса вызывают аногенитальные кондиломы и бородавки, которые приносят лишь эстетический дискомфорт.

«Высокоонкогенные типы могут приводить к предраковым заболеваниям (дисплазии шейки матки), а впоследствии и к раку. Наиболее информативным методом диагностики ВПЧ является ПЦР-исследование, по результатам которого можно оценить наличие того или иного типа вируса, при этом в большом количестве случаев инфицирование может заканчиваться самостоятельной элиминацией, не приводя к развитию заболеваний», — объяснил доктор.

На 100% эффективных методов лечения ВПЧ с помощью противовирусных или иммуномодулирующих препаратов не существует, поэтому в отношении вируса папилломы человека основополагающим является профилактика заражения и развития рака шейки матки за счет вакцинации, преимущественно до начала половой жизни.

«Однако вакцинация рекомендована и после начала половой жизни, а также при наличии низкоонкогенных типов. Своевременная диагностика предраковых состояний, скрининговое цитологическе исследование позволяют снизить риск возникновения рака и вовремя назначить обоснованную тактику», — заключил врач.

Ранее врачи отмечали, что короткий менструальный цикл может повышать риск рака яичников.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!