В Финляндии изменили национальность русского художника Репина

Посол РФ Кузнецов: в Финляндии абсурдно назвали Репина украинским художником
ВТБ

Русофобия в Финляндии дошла до абсурда. Об этом заявил посол России в Хельсинки Павел Кузнецов, комментируя ТАСС решение главного финского художественного музея «Атенеум» изменить национальность русского художника Ильи Репина на «украинца».

«К сожалению, русофобия затронула и сферу культуры. Доходит до абсурда», — отметил посол.

Илья Репин родился 5 августа 1844 года в Чугуеве в Харьковской губернии Российской империи. Он жил и писал картины как в родном городе, так и в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Италии и Франции. С 1903 года и до последних дней художник проживал в собственной усадьбе в поселке Куоккала. Тогда это было Великое княжество Финляндское, а ныне поселок Репино, входящий в состав Курортного района Санкт-Петербурга.

До этого американская журналистка Кэти Седжвик обвинила украинских активистов в попытке «дерусифицировать русское искусство». Седжвик обратила внимание, что украинцы стали на регулярной основе вносить исправления в онлайн-базы и обращаться в музеи стран Запада с требованием приписать польским, еврейским и русским художникам свою национальность. Например, они попросили это сделать в отношении американского художника Энди Уорхола, родные которого были уроженцами Карпат.

Ранее на Украине начали борьбу за душу Гоголя.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!