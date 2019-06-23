Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Дагестане. Об этом сообщает «Звезда».

По данным телеканала, на кадрах можно увидеть, как сотрудники правоохранительных органов достают из кювета автомобиль боевиков.

Как отмечается, на видео также можно заметить повреждения автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Дагестане сотрудники спецслужб ликвидировали двух боевиков ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.