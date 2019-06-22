Истребители вылетели на перехват самолета в Лондоне из-за дебошира

Истребители королевских ВВС вылетели на перехват самолета авиакомпании Ryanair из-за опасений о попытке захвата гражданского авиалайнера, направлявшегося из лондонского аэропорта Станстед, сообщает ТАСС.

Поводом для поднятия истребителей в воздух стало сообщение о неадекватном поведении одного из пассажиров.

В частности, поступило сообщение, что находившийся на борту мужчина из Литвы нарушал порядок и имел при себе подозрительный сверток.

Из-за инцидента авиарейсу пришлось прервать полет и вернуться в аэропорт. Хлопок, вызванный преодолением звукового барьера истребителями, вызвал панику у жителей города Харлоу, которые ошибочно сочли произошедший звуковой удар «взрывом».