Умер живший в квартире россиянки знаменитый лосенок

Детеныш лося по кличке Майя, которая жила в квартире у жительницы Калуги, умер от пневмококковой инфекции, сообщают местные СМИ.

Лосенок стал знаменитым после того, как Вероника Матюшина взяла к себе детеныша, чтобы вылечить. Снимки, как она выхаживает Майю и выгуливает на шлейке, и кормит шесть раз в сутки, попали в интернет и стали популярны.

Детеныша чуть не сбила машина, после чего ехавшая в Калугу компания нашла лосенка на обочине. Они связались с Вероникой Матюшиной, чтобы биолог помогла выходить животное.

Как стало известно, дикое животное при рождении наглоталось околоплодной жидкости. Это спровоцировало появление инфекции, которая привела к смерти.