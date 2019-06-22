Осужденной в США Марии Бутиной сократили тюремный срок на 10 дней. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграме.

Депутат рассказал, что Бутина выйдет на свободу 25 октября, а не 5 ноября, отметив, что «для того, кто отбывает политическое заключение порой в нечеловеческих условиях, счет времени идет на минуты».

Он также добавил, что адвокаты россиянки смогли подать апелляцию, которую приняли к рассмотрению.

Слуцкий подчеркнул, что России необходимо улучшить механизмы защиты и правовой помощи россиянам, которые «стали прямыми жертвами русофобской политики» других стран.

Ранее сообщалось, что отец Марии Бутиной рассказал об условиях ее содержания в новой тюрьме США.