Путин перехитрил журналистку из Индии, задавшую неудобный вопрос

Baijiahao: Путин перехитрил журналистку с вопросом о Китае и Индии
Александр Щербак/РИА Новости

Президент России Владимир Путин грамотно «обошел» неудобный вопрос индийской журналистки в преддверии своего визита в Индию. Об этом пишет издание Baijiahao.

«Во время этого, казалось бы, дружеского разговора индийский журналист задал довольно агрессивный вопрос», — говорится в сообщении китайского издания.

У президента России спросили, как он видит баланс между Индией и Китаем. По оценке Baijiahao, такой вопрос является неуместным, так как он не только создал напряженность, но и поставил Путина в неудобное положение.

«Путин своим ответом умело обошел все подводные камни», — пишет издание.

Как пишет Baijiahao, Путин ответил, что Россия дорожит партнерством с обеими странами и не считает нужным вмешиваться в отношения между Пекином и Дели.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.

На следующий день в Нью-Дели прошли официальные переговоры президента России и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча длилась более двух часов. Лидеры обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине. По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ рассказали о сигнале Путина Западу в ходе визита в Индию.

