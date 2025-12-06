Работу системы «Солнцепек» в зоне СВО сняли на видео

Работу тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» засняли на видео. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал военный блогер Борис Рожин.

«ТОС-1А «Солнцепек» в зоне СВО — ад наяву», — прокомментировал он видео.

17 ноября в зоне специальной военной операции на Сумском направлении впервые был применен роботизированный комплекс ТОС «Солнцепек-младший». Об этом сообщал Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, системой можно управлять на удалении от 600 до 1000 метров. Его основная задача — нанести точечные удары, говорится в публикации.

Журналисты отметили, что действия комплекса координирует оператор БПЛА, который передает точные координаты на пульт управления комплекса для корректировки удара. Боевая часть «Солнцепека-младшего» оснащена одноразовыми термобарическими боеприпасами типа «Шмель» калибром 93 мм. Новое оружие способно уничтожать тяжелую технику украинской стороны.

Ранее в пригороде Киева раздались мощные взрывы после прилета ракет и «Гераней».