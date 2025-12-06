На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Работу системы «Солнцепек» в зоне СВО сняли на видео

Военный блогер Рожин показал работу системы «Солнцепек» в зоне СВО
true
true
true

Работу тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» засняли на видео. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал военный блогер Борис Рожин.

«ТОС-1А «Солнцепек» в зоне СВО — ад наяву», — прокомментировал он видео.

17 ноября в зоне специальной военной операции на Сумском направлении впервые был применен роботизированный комплекс ТОС «Солнцепек-младший». Об этом сообщал Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, системой можно управлять на удалении от 600 до 1000 метров. Его основная задача — нанести точечные удары, говорится в публикации.

Журналисты отметили, что действия комплекса координирует оператор БПЛА, который передает точные координаты на пульт управления комплекса для корректировки удара. Боевая часть «Солнцепека-младшего» оснащена одноразовыми термобарическими боеприпасами типа «Шмель» калибром 93 мм. Новое оружие способно уничтожать тяжелую технику украинской стороны.

Ранее в пригороде Киева раздались мощные взрывы после прилета ракет и «Гераней».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами