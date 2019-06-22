На журналистов «России 24» напали в Тбилиси

В Тбилиси съемочная группа телеканала «Россия 24» подверглась нападению националистов, сообщает РИА «Новости».

Радикалы пытались избить корреспондента и оператора телеканала, когда те брали интервью у владельца местного турагентства.

За молодых людей вступился муж хозяйки агентства, после чего нападавшие поспешили скрыться.

В Грузии 20 июня начались антироссийские протесты. Накануне стало известно, что власти РФ запретили авиаперевозки в эту страну российским авиакомпаниям с 8 июля.