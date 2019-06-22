Ветераны АТО поучаствуют в гей-параде в Киеве

Некоторые участники антитеррористической операции (АТО) в Донбассе поучаствуют в гей-параде в Киеве, который запланирован на 23 июня. Об этом рассказал в фейсбуке доброволец нацбатальона «Донбасс» Виктор Пилипенко.

По его словам, всего в шествии будут участвовать 15 человек-участников АТО.

Пилипенко отметил, что не все военные могут поддержать сообщество своим присутствием, так как многие из них находятся в зоне ООС и других городах.

«Пройдет марш наших и ваших прав в стране, где... есть равенство для всех, а с ним — равные возможности», — заключил Пилипенко.

Ранее сообщалось, что геи отменили марш в Грузии из-за массовых антироссийских протестов.