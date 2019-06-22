Васильева рассказала о проблеме российских школ

Российский министр просвещения Ольга Васильева рассказала о проблемах отечественных школ. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По мнению министра, на школу «много взвалили». Она заметила, что преподавателям приходится заполнять много ненужных бумаг.

«Мы не тратили столько времени на уроки. Не было изматывающего прессинга рейтингов», — сказала Васильева.

Она добавила, что «школа забюрократизирована».

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России планирует разработать рекомендации для учителей по ведению профилей в социальных сетях.