Двоих девочек изъяли из квартиры с антисанитарией в Москве
Сотрудники полиции изъяли двух малолетних детей из квартиры на северо-востоке Москвы с антисанитарными условиями, сообщает РИА «Новости»
Отмечается, что в одной из квартир в Бабушкинском районе родители не воспитывали детей и содержали в неподобающих условиях.
Две девочки 7 и 8 лет переданы медикам.
Отмечается, что их родители были безработными.
Материалы дела переданы в следственные органы.
Ранее сообщалось, что избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге.