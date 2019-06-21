Двоих девочек изъяли из квартиры с антисанитарией в Москве

Сотрудники полиции изъяли двух малолетних детей из квартиры на северо-востоке Москвы с антисанитарными условиями, сообщает РИА «Новости»

Отмечается, что в одной из квартир в Бабушкинском районе родители не воспитывали детей и содержали в неподобающих условиях.

Две девочки 7 и 8 лет переданы медикам.

Отмечается, что их родители были безработными.

Материалы дела переданы в следственные органы.

Ранее сообщалось, что избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге.