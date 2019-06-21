Безопасность россиян в Грузии под угрозой, заявили в Совфеде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/829/11649829/RIAN_3296729.HR.ru-pic905-895x505-66666.jpg">

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что безопасность находящихся в Грузии россиян поставлена под угрозу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, указ президента России Владимира Путина об эвакуации россиян с территории Грузии является «своевременным и верным».

Он также добавил, что жители Грузии настроены дружелюбно к россиянам.

Джабаров подчеркнул, что в Грузии действуют «провокаторы».

Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству вернуть россиян, находящихся в Грузии в Россию.