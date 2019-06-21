Безопасность россиян в Грузии под угрозой, заявили в Совфеде
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что безопасность находящихся в Грузии россиян поставлена под угрозу. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, указ президента России Владимира Путина об эвакуации россиян с территории Грузии является «своевременным и верным».
Он также добавил, что жители Грузии настроены дружелюбно к россиянам.
Джабаров подчеркнул, что в Грузии действуют «провокаторы».
Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству вернуть россиян, находящихся в Грузии в Россию.