У задержанных в Волжском неонацистов нашли таблицу с расценками за диверсии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нашли в компьютере одного из задержанных сторонников неонацистов в городе Волжский Волгоградской области таблицу с предлагаемыми расценками за диверсии на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Разведка стратегического объекта — от 100 $, слежка — от 100 $, диверсия на железной дороге, ЛЭП — от 500 $, поджог релейного шкафа — от 200 $, поджог военкомата — от 1 000 $, поджог автомобиля — 300 $, поджог частного дома — 500 $», — указано в таблице.

До этого сообщалось, что в городе Волжский в Волгоградской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в подготовке терактов в военкомате и отделе полиции.

Следственный комитет возбудил в отношении задержанных уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. В местах проживания задержанных были обнаружены детали огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, а также взрывные устройства.

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