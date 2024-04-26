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У задержанных в Волжском неонацистов нашли таблицу с расценками за диверсии

ФСБ: у задержанных в Волжском неонацистов нашли таблицу с расценками за диверсии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нашли в компьютере одного из задержанных сторонников неонацистов в городе Волжский Волгоградской области таблицу с предлагаемыми расценками за диверсии на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Разведка стратегического объекта — от 100 $, слежка — от 100 $, диверсия на железной дороге, ЛЭП — от 500 $, поджог релейного шкафа — от 200 $, поджог военкомата — от 1 000 $, поджог автомобиля — 300 $, поджог частного дома — 500 $», — указано в таблице.

До этого сообщалось, что в городе Волжский в Волгоградской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в подготовке терактов в военкомате и отделе полиции.

Следственный комитет возбудил в отношении задержанных уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации. В местах проживания задержанных были обнаружены детали огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, а также взрывные устройства.

Ранее Матвиенко прокомментировала «закручивание гаек» после теракта в «Крокусе».

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