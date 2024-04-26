Россия сегодня снова ведет бой с нацизмом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в обращении к участникам акции «Диктант Победы», передает РИА Новости.

По его словам, российская армия уничтожает «новых фашистов» на полях сражений с оружием в руках.

Акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память», который призван пробудить у российских граждан интерес к событиям героического прошлого их Родины.

Задания в этом году посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецких захватчиков, выходу советских войск на границы СССР и другим важным датам.

В начале апреля Медведев, комментируя высказывание президента США, что исход конфликта на Украине зависит от решения американского конгресса по финансовой помощи, заявил, что «чем скорее всадник на бледном коне заберет с собой Джо́зефа Робине́тта Ба́йдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира».

Ранее Медведев обвинил Украину и Макрона в теракте в «Крокусе».